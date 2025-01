Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “L’uscita degli Stati Uniti, per seconda volta, dagli accordi di Parigi sarebbe una scelta scellerata, che avrebbe conseguenze devastanti. Trump si sente e vuole essere il padrone del mondo, ma la realtà è che è: un nemico del pianeta e delle generazioni future , amico delle lobby fossili , dei negazionisti climatici e di chi gli ha finanziato la campagna elettorale per compromettere il futuro del pianeta". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“La Premier Meloni e la destra, seguaci di Trump, stanno truffando gli italiani raccontando che il cambiamento climatico danneggia le economie, ma le economie sono già danneggiate dalla crisi climatiche e dalla follia del riarmo , fanno questo perché vogliono continuare a garantire profitti ai signori del petrolio non esitando a compromettere il futuro di giovani e dei popoli di questo pianeta”, conclude Bonelli .