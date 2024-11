Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Trump ha vinto nettamente. Solleticando di nuovo paure, insultando chi non la pensi come lui e agitando autoritarismo. Ora per l’Europa si aprono scenari di grande incertezza, di fronte a una nuova autarchia americana, con Trump che ci ha indicato come avversari. Ma è proprio nei momenti più difficili che servono lucidità e determinazione. Verrebbe da dire: non sia la volta buona che ci si svegli, comprendendo che serve una Europa con politiche economiche, fiscali, sociali e di difesa comuni". Lo scrive sui social Stefano Bonaccini, presidente ed eurodeputato del Partito democratico.

"Per chi crede nell’Europa delle libertà, delle democrazie, dei diritti e delle opportunità è il momento di rimboccarci le maniche come non mai. Ricordando che temi come lavoro e sicurezza, meglio sicurezze, sono decisivi per non piegare il voto verso le paure. E che serve crescita sostenibile, ma crescita, per redistribuire a chi ha meno. Così come mai disgiungere le battaglie per i diritti civili da quelli sociali. Perché con la professione della decrescita felice aumentano le disuguaglianze e si aprono autostrade alle peggiori destre sovraniste e autoritarie", conclude Bonaccini.