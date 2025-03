Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Penso che Bush e Reagan si stiano rivoltando nella tomba... E' benvenuto l'incontro a Londra della scorse ore, ha fatto bene Meloni ad andare. Certo, Meloni è imbarazzata perchè conta poco l'amicizia con Musk e Trump nel momento in cui ogni singola nazione da sola può fare ben poco. Mi auguro che ci sia un ritorno di dialogo con gli Stati Uniti e penso anche che una fase così drammatica e inaspettata possa essere, paradossalmente, una grande opportunità per l'Europa" per fare un passi avanti nell'integrazione. Lo dice Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.