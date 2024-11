Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Sono felice per la vittoria del neo Presidente Trump, che ho sostenuto anche 8 anni fa. Il popolo americano ha parlato in modo chiaro e molto deciso assegnando al 47 esimo presidente una vittoria schiacciante che nessuno aveva voluto prevedere non sapendo ascoltare il cuore profondo degli Usa e regalandogli quella rivincita che tutti i neocon del mondo attendevano con trepidazione. I repubblicani vincono nel voto popolare, riconquistano anche il Senato e vincono alla Camera e sappiamo quanto valga per la rapidità delle decisioni avere la maggioranza nel Parlamento". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, Maie.

"Una vittoria storica anche perché tutti gli strati della popolazione si sono espressi in favore di Trump, una vittoria per l’Occidente che potrà finalmente ritornare protagonista nel mondo, lavorando in primo luogo per la pace e per un’economia forte. Condivido molto le parole del nostro premier Giorgia Meloni quando sottolinea che l’alleanza dell’Italia con gli Stati Uniti è incrollabile e che con Trump crescerà e si rafforzerà ancora. Sono solita dire che non è un caso che right in inglese significhi diritto, giusto ma anche destra. Ecco, oggi si è affermata la destra americana e quindi mondiale, una grande responsabilità che sono certa non verrà mai tradita e che sarà coronata da un grande successo che porterà pace e neo prosperità”, conclude.