Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “La norma interpretativa in materia di urbanistica e edilizia approvata oggi alla Camera segna un punto importante, in attesa dell’approvazione del Senato, per sbloccare la situazione di enorme incertezza in cui versano le pratiche edilizie a Milano e in altre città italiane". Così la deputata democratica, Lia Quartapelle.

"Era necessaria questa approvazione per chiarire la situazione, sbloccare le pratiche, dare certezza normativa agli operatori e ai funzionari pubblici. Fatto questo necessario passaggio legislativo, è il momento di impegnarsi per la discussione sulla pianificazione urbanistica a Milano, a partire dal Pgt. La logica del mercato immobiliare di questi anni, che ha trascurato la fasce medie e deboli della domanda di alloggi, va corretta per frenare la finanziarizzazione dell’edilizia. E’ vero, con la necessità di case che c’è a Milano, serve accorciare i tempi di esecuzione. Ma la semplificazione amministrativa e burocratica non può andare a discapito del contributo dovuto dagli operatori privati alla città attraverso gli oneri di urbanizzazione. Non vogliamo bloccare lo sviluppo urbanistico ma rilanciare. A due condizioni".

"Bisogna migliorare l’efficienza della macchina amministrativa per rispondere al bisogno di case in tempi ridotti, soprattutto delle fasce medio-basse. Per questo, bisogna valorizzare, formare, difendere le burocrazie comunali. E poi bisogna far accrescere il contributo dovuto dagli operatori privati alla collettività per gli obiettivi di incremento dell’offerta abitativa per le fasce medio-basse e per la qualità degli spazi pubblici”.