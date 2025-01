Milano, 23 gen. (Adnkronos) - "E' un processo superfluo, nel senso che se ne potrebbe tranquillamente fare a meno perché la situazione di Torre Milano è una situazione che rispettava perfettamente quelle che erano le norme e gli orientamenti della giurisdizione amministrativa. Dovremmo fare un processo per dimostrarlo? Faremo un processo per dimostrarlo, ci mancherebbe altro. E' un peccato perché nell'interesse di tutti non si dovrebbero celebrare processi inutili semplicemente". E' il commento di Michele Bencini, legale di Stefano Rusconi, uno dei rappresentanti legali della società di costruzione Opm. Rusconi è stato rinviato a giudizio - insieme agli altri sette indagati, per gli abusi edilizi nella progettazione e realizzazione del grattacielo di via Stresa. La prima udienza è stata calendarizzata per l'11 aprile.