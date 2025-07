Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Banconote del taglio di 200 euro ben custodite in una cassetta di sicurezza. E' di circa 120mila euro la somma sequestrata in contanti ad Andrea Bezziccheri, l'imprenditore immobiliare di Bluestone, per il quale i pm di Milano, nella nuova inchiesta sull'urbanistica che incorpora anche le precedenti, hanno chiesto il carcere. Nelle oltre venti perquisizioni, effettuate ieri dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, sono stati sequestrati telefoni e pc su cui ora inizierà il lungo lavoro degli investigatori.