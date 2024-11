Roma, 21 nov (Adnkronos) - "+Europa voterà a favore di questo Progetto di Legge, che non riguarda solamente Milano. Gli interventi di cui stiamo parlando sono effettivamente di riqualificazione e rigenerazione urbana, i toni apocalittici che ho sentito anche in questa Aula non trovano riscontro nella realtà". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Ancor più importante, senza certezza delle norme, come sta accadendo oggi, non ci sarebbe la disponibilità di investitori - italiani e non - ad investire sulle nostre città, e il tema della certezza delle norme e della stabilità dell’interpretazione delle norme riguarda anche gli uffici e i tecnici. Oggi noi diamo un’interpretazione autentica che permette di investire sulle città, sull’edilizia, sugli spazi usufruibili dalla cittadinanza, generando oneri di urbanizzazione che i comuni possono utilizzare nell’interesse della città", ha aggiunto.