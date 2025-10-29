

L'Avana, 29 ott. (Adnkronos/Afp) - L'uragano Melissa ha causato "ingenti danni" a Cuba dopo aver toccato terra durante la notte sulla costa meridionale dell'isola. Lo ha dichiarato il presidente Miguel Diaz-Canel. "È stata una mattinata molto difficile", ha scritto sui social. "I danni sono ingenti e l'uragano Melissa è ancora in territorio cubano. Esorto la nostra gente a non abbassare la guardia, a mantenere la disciplina e a rimanere al riparo".

