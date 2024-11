Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Ciò che sta accadendo in questi giorni all'Università La Sapienza di Roma è inaccettabile. C'è un clima di violenza che richiama anni bui della nostra storia recente e che non può e non deve trovare spazio nei nostri Atenei". Lo afferma Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato.

"Le Università -aggiunge- devono essere laboratori di pensiero, di idee e di confronto, non possono diventare palcoscenici di intolleranza e prevaricazione. Le istituzioni universitarie non sono proprietà privata dei collettivi di sinistra, ma patrimonio di tutti. Ed è inconcepibile che il legittimo confronto democratico al loro interno si tramuti addirittura in una sassaiola, con un vigilantes rimasto ferito al quale va la mia solidarietà".