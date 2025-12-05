

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Sveglia Giorgia! Avete fatto una riforma con i piedi e ora rischiamo di avere meno medici laureati. E più ragazzi arrabbiati con un Paese dove dovrebbe contare il merito e invece il Governo dimostra incompetenza e superficialità. Italia Viva è al fianco dei ragazzi di Medicina, oggi più che mai". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito del semestre filtro alla facoltà di Medicina.

