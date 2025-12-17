

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Le battute di Berlusconi facevano ridere, quella di Bernini faceva piangere. E ora stanno facendo una figura ancora peggiore: davanti al semestre filtro tornano al test d'ingresso, ma più facile. Si smentiscono". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira sui testi a Medicina.



