Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Condanno senza se e senza ma i soliti teppisti da centro sociale che continuano ad esercitare violenza nei confronti degli studenti di Azione universitaria, non solo a La Sapienza. Questi facinorosi di estrema sinistra hanno usato violenza verbale e fisica contro i giovani di Au, il tutto documentato da video raccapriccianti, con addirittura un ragazzo colpito a colpi di casco in testa. Quello che evince, constatiamo con rammarico, è dunque quasi un tacito consenso di chi, a differenza nostra, non condanna. Questo potrebbe avallare così la sicurezza di una certa impunità e libertà d'azione di questi criminali". Lo dice Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Ribadiamo con fermezza -aggiunge- che non ci lasceremo intimidire da chi usa la violenza come mezzo di sopraffazione per silenziare chi la pensa diversamente, riportando in auge anni bui che avremmo voluto dimenticare”.