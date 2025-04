PHOTO





Roma, 7 apr. (Adnkronos) - La laurea magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte è stata conferita a Sergio Castellitto, lo scorso 3 aprile nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, quale riconoscimento dell’impegno nel promuovere il valore della cultura, dell’arte e della letteratura attraverso la sua opera, capace di emozionare, educare e far riflettere. Attore, regista e sceneggiatore di fama internazionale e di origini molisane, Sergio Castellitto, interprete eclettico e raffinato di una bravura straordinaria, è un riferimento assoluto del cinema italiano. La sua carriera costellata di successi rappresenta un modello di eccellenza per le nuove generazioni di artisti e studiosi.



In apertura della cerimonia, il rettore dell'Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, ha espresso soddisfazione piena: “Noi siamo particolarmente orgogliosi di avere con noi il maestro Castellitto - ha dichiarato - Personalmente sono rimasto particolarmente colpito da lui e credo che già le cose che ha detto qui con noi valgono l’onorificenza perché il suo è un modo giusto di guardare la nostra regione che noi a volte dimentichiamo e quindi è un bene lo sguardo diverso che ci richiama alla realtà. Ci sono tante cose che si potrebbero fare e alcune il maestro le ha anche dette, ma io penso che anche l’incontro di oggi possa essere un punto di partenza per progettare cose nuove per il futuro”.



Dopo l'introduzione della direttrice del dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione, Giuliana Fiorentino, l'elogio del candidato è stato a cura di Lorenzo Canova, presidente Corso di Laurea Magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte. Subito dopo c'è stata la lectio magistralis del laureando, Maestro Sergio Castellitto.

Indiscusso maestro del cinema italiano, Castellitto è arrivato a Campobasso, città dei suoi genitori e dei suoi fratelli, come laureando per tornare a Roma, sua città, da laureato magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte. Carriera straordinaria, con oltre 100 film alle spalle, l’attore tra i più celebrati è diventato anche dottore. “Considero questo un dono verso il quale ho la più grande gratitudine – ha detto l’attore – Ringrazierò sempre il Magnifico Rettore per tutto questo perché ha un valore speciale”. Il professor Canova nel suo intervento ha evidenziato la forza del sodalizio anche artistico di Castellitto con la scrittrice Margaret Mazzantini, sua moglie: è per i suoi romanzi che Castellitto s’è fatto anche regista. “Se non fossi caduto in quella magia di scrittura non lo avrei fatto”, assicura con amore e ammirazione l’attore stesso, che, con la sua lectio ha incantato tutti.