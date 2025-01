Messina, 22 gen. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare molto l'ateneo di Messina per l'onore che mi è stato conferito. Ne avverto l'importanza. Ringrazio la professoressa Daniela Novarese per il conferimento, vorrei ringraziare il professore Gaetano Silvestri, mio autorevole Presidente alla Corte costituzionale, per la sua laudatio così generosa". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha ricevuto il dottorato honoris in Scienze della Pubblica Amministrazione all'Università di Messina. Il presidente Mattarella ha anche ricevuto l'anello, simbolo dell'appartenenza al collegio docenti dell'ateneo, dalla rettrice Giovanna Spatari.