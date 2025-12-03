

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Che in un’università ci sia un confronto tra parlamentari è normale. Stupisce però che a Palermo, per un incontro fra l’ex vicesindaca e deputata FdI Varchi e Calenda l’ateneo conceda un credito formativo. Davvero incredibile: Università revochi concessione del Cfu". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni.

