

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Il futuro non ha sempre un nome già scelto. Cosi' domani 9 luglio l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata apre le porte a studentesse, studenti e famiglie per il suo Open Day estivo: un pomeriggio in cui conoscere da vicino l’offerta formativa, incontrare chi la vive ogni giorno e mettere alla prova la propria idea di futuro. L’appuntamento è dalle 15 alle 18.30, nell’Edificio A della Facoltà di Economia, in via Columbia 2; le registrazioni inizieranno alle 14.30. Le sei facoltà dell’Ateneo — Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali — saranno presenti con desk, attività, laboratori e incontri dedicati. Docenti, tutor e studenti illustreranno corsi, modalità di accesso, opportunità internazionali e sbocchi professionali. Ma saranno soprattutto le esperienze a dare concretezza alla scelta: perché un corso di laurea si può spiegare, mentre è quando lo si attraversa che comincia davvero a parlare.

A Economia, un’idea diventerà decisione. Nel Business Game i partecipanti entreranno nella simulazione di un’impresa, definiranno strategie e ne osserveranno gli effetti, scoprendo che dietro numeri, mercati e bilanci ci sono persone chiamate a valutare, rischiare e scegliere. Saranno presentati i corsi in Business Administration and Economics, Economia e finanza, Economia e Management e Global Governance. A Giurisprudenza, le domande nasceranno dal presente. Nel laboratorio “Intelligenza artificiale e diritto penale”, algoritmi e responsabilità umana si incontreranno sul terreno delle decisioni automatizzate: chi risponde quando una tecnologia produce conseguenze, errori o danni? Con “Guerra e diritto internazionale”, lo sguardo si sposterà sui conflitti e sulla funzione delle regole proprio nei luoghi in cui diventa più difficile difenderle. Saranno presentati il corso magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e le lauree triennali in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità e Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali, insieme ai servizi di tutorato, coworking, segreteria didattica ed Erasmus.

A Ingegneria, l’idea prenderà la forma di un progetto. Dalle domande più concrete — quali corsi scegliere, quali competenze servono, come funzionano i test — si passerà a un’esperienza attraverso i visori, lungo un percorso che attraversa Ingegneria medica e Ingegneria di Internet, energia, ambiente, informatica e meccanica: ambiti diversi, accomunati dalla stessa vocazione a trasformare un problema in una soluzione. I visori apriranno nuove prospettive anche a Lettere e Filosofia, dove lingue, storia, filosofia, comunicazione, educazione, turismo e patrimonio culturale mostreranno la loro capacità di leggere il presente, interpretarlo e trovare nuovi modi per raccontarlo. Nell’Area di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, formule, materiali e fenomeni usciranno dalle pagine per entrare nei laboratori e nelle dimostrazioni pratiche. È spesso così che nasce un interesse: quando ciò che sembrava astratto diventa osservabile, sperimentabile, reale.

A Medicina e Chirurgia, la conoscenza prenderà la forma di un gesto. Le dimostrazioni delle manovre di rianimazione mostreranno come studio, precisione e tempestività possano tradursi nella possibilità concreta di salvare una vita. I desk presenteranno i corsi in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria, Medicina Veterinaria, Psicologia e Scienze motorie, insieme all’offerta delle professioni sanitarie. Tra i percorsi che caratterizzano l’offerta formativa dell’Ateneo c’è Medicina Veterinaria, unico corso nel Lazio e il solo ad adottare in modo strutturale l’approccio One Health: la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente non come ambiti separati, ma come parti dello stesso equilibrio. Nell’Area scientifica sarà possibile conoscere anche Scienze e tecnologie per i media, corso unico in Italia, nel quale creatività e preparazione scientifica lavorano insieme. Matematica, fisica e informatica diventano strumenti per la computer graphics, la fotografia e cinematografia digitale, la comunicazione web, le interfacce uomo-macchina e la scienza del suono: un percorso per chi vuole immaginare contenuti e imparare a costruire le tecnologie capaci di renderli possibili.

Le presentazioni generali seguiranno questo calendario: Economia alle 15.00, Lettere e Filosofia alle 15.30, Giurisprudenza alle 16.00, Scienze alle 16.30 e Ingegneria alle 17.00, tutte in Aula Magna. Medicina e Chirurgia sarà presentata dalle 15.30 alle 16.30 in Aula T2. L’Open Day dedica uno spazio specifico anche ai genitori. In Aula T3, dalle 16.30, si parlerà di tasse, scadenze e funzionamento dell’università; dalle 17.00, l’attenzione si sposterà su una domanda meno pratica ma altrettanto decisiva: come accompagnare i figli senza scegliere al loro posto. Nel corridoio del piano terra saranno presenti i servizi che accompagnano la vita universitaria: Segreterie studenti, Welcome Office, Campus X, Lazio DiSCo, CARIS per studentesse e studenti con disabilità o DSA, Placement, Erasmus+, Centro universitario sportivo, Centro antiviolenza “Elena Gianini Belotti” e First Point, lo sportello di tutela e ascolto. Tra i progetti sarà presentato anche Insieme Siamo Migliori, l’iniziativa di convivenza solidale che mette in relazione studentesse e studenti in cerca di un alloggio con persone disponibili ad accoglierli, trasformando la necessità di una stanza in un’esperienza di presenza, scambio e sostegno reciproco.

Quando un’idea sta per diventare scelta, non conta soltanto il corso: conta tutto ciò che un’università costruisce intorno a chi la compie. Roma Tor Vergata apre porte, incontri e possibilità. Si può entrare con un’idea e uscirne con nuove domande; oppure arrivare senza una direzione precisa e incontrare qualcosa che non si sapeva ancora di cercare. Perché un’università non insegna soltanto un mestiere: cambia il modo in cui si guarda, si sceglie e si prende parte al mondo. Alle 18.00, nel porticato dell’Edificio B, l’aperitivo di saluto offrirà un ultimo spazio per parlare e confrontarsi. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria attraverso la Piattaforma di Orientamento di Ateneo. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al portale www.form.uniroma2.it

