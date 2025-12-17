

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non si può dire a uno studente che è 'inutile'. I ragazzi, gli studenti, vanno ascoltati. Oggi abbiamo parlato con loro degli enormi disagi all'Università, del caos sui test di Medicina. Porteremo la loro voce e le loro istanze in Parlamento". Lo scrive Giuseppe Conte sui social postando il video dell'incontro oggi con gli studenti.

