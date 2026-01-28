

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Giovani vicini a Fratelli d’Italia vogliono schedare gli insegnanti di sinistra. Un’oscenità inaccettabile. Cara Meloni, sono i tuoi giovani di cui vai tanto fiera, non ti chiediamo come sia possibile, ma ti chiediamo di fermarli. Subito. Le schedature di massa, gli elenchi dell’Ovra, le liste per il confino appartengono a un passato che non può tornare. Quando qualcuno vuole classificare i cittadini in amici e nemici in base al loro pensiero, la libertà è già in pericolo". Lo afferma Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

