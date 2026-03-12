

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Con questo progetto, si riescono a garantire due diritti fondamentali: quello alla salute e quello allo studio. Gli studenti più fragili, che hanno un Isee basso e quindi vivono in situazioni economiche difficili, hanno infatti la possibilità non solo di curarsi con le visite che vengono effettuate in questi ambulatori, ma anche di avere gratuitamente degli occhiali per migliorare il proprio campo visivo. Il Consiglio regionale non poteva mancare nel sostegno a questa importantissima iniziativa e alle tante altre che verranno poi messe in campo insieme all’università di Tor Vergata e all’azienda Policlinico Tor Vergata". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, alla presentazione di ‘Campus visivo’, la clinica oculistica temporanea allestita presso l’università romana, fino al 27 marzo. L’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione e del ministero dell’Università e della ricerca (Mur), evidenzia l'importanza della prevenzione in una fase della vita caratterizzata da un forte stress visivo dovuto allo studio e all'uso di dispositivi digitali, avvalendosi del supporto operativo dei volontari di EssilorLuxottica.

“È un progetto molto importante - spiega Aurigemma - che vede la messa in rete di istituzioni ed enti fondamentali che sono gli attori principali del sistema salute il mondo accademico, la sanità pubblica e soprattutto il privato che investe nel sociale. 'Campus visivo' riesce quindi a racchiudere i protagonisti principali per dare risposte concrete in un momento particolare del nostro sistema economico, che purtroppo è afflitto da congiunture internazionali e da guerre che si perpetuano nel corso del tempo e che comportano naturalmente un aggravio della spesa per le famiglie e per i giovani, spesso costretti a fare rinunce”, conclude.

