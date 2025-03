PHOTO







- Cisco si pone un nuovo obiettivo: formare entro il 2030 1,5 milioni di persone dell’Unione Europea sulle competenze digitali di base, attraverso il programma Cisco Networking Academy

In linea con il piano UE “Union of Skills”, Cisco formerà anche 5.000 istruttori nei prossimi cinque anni, che possano operare nella formazione professionale e superiore per creare una forza lavoro con le competenze giuste per l’AI e per il futuro

Questo duplice impegno aiuterà a chiudere il gap di competenze e costituire una forza lavoro resiliente, in linea con le ambizioni dell’Unione Europea, che considera la digitalizzazione e l’AI centrali per la competitività.

Milano, 10 marzo 2025 – Fornire competenze digitali di base a 1 milione e mezzo di persone dell’Unione Europea entro il 2030, e in più formare 5.000 istruttori sulle nuove competenze professionali che oggi sono necessarie in ambito AI, cybersecurity, data science e per la trasformazione digitale delle industrie. E’ questo il piano annunciato dallo stesso Presidente e CEO di Cisco Chuck Robbins in occasione dell’Employment and Social Rights Forum dell’Unione Europea, svoltosi a Bruxelles. Tutti obiettivi ambiziosi che Cisco intende raggiungere sfruttando risorse, reti, esperienze accumulate grazie a Cisco Networking Academy, uno dei programmi di formazione per il lavoro più longevi del mondo.

“Cisco si impegna a supportare l’Unione Europea e i nostri partner educativi per formare i talenti essenziali per un futuro in cui l’AI sarà centrale” ha dichiarato Robbins. “Questa nuova iniziativa rafforza la nostra collaborazione, con l’obiettivo di creare una forza lavoro resiliente e qualificata che consenta all’Europa di raggiungere i suoi obiettivi per l’AI e la trasformazione digitale”.

Educazione digitale di base gratuita per i cittadini e le cittadine UE

Con i suoi storici programmi formativi, come Cisco Networking Academy, Cisco è nella posizione ideale per giocare un ruolo significativo nel realizzare l’agenda UE per la Union of Skills, con questo nuovo obiettivo indicato nel quadro del Pact For Skills dell’Unione.

Cisco offrirà corsi gratuiti pensati per migliorare l’alfabetizzazione digitale di 1 milione e mezzo di persone nell’ Unione Europea. I corsi saranno dedicati alla conoscenza del mondo digitale, alla sicurezza informatica, alla data science, all’internet delle cose e all’AI. L’obiettivo è dare libero accesso alle competenze basilari per un mondo digitale, in linea con gli obiettivi del decennio digitale 2030 della Commissione Europea.

Formare i formatori della forza lavoro

Cisco aiuterà a creare una forza lavoro pronta per il futuro tramite l’istruzione tecnica e professionale e l’educazione superiore. A questo scopo formerà 5.000 insegnanti nei prossimi cinque anni con corsi dedicati all’AI – di livello base e intermedio – e nuovi argomenti quali l’impatto dell’AI sulla cybersecurity, sulle reti e sulle professioni IT. I corsi daranno agli educatori quanto necessario per insegnare alla futura generazione di professionisti, e saranno realizzati unendo contenuti esistenti e nuovi percorsi personalizzati in relazione ai temi dell’Intelligenza Artificiale.

Il nuovo curriculum “Cisco Industrial Networking” offrirà materiali approfonditi su temi come l’efficienza energetica e operativa, l’innovazione, l’industria digitale. I corsi sono pensati per dare ai lavoratori le competenze utili nello scenario di trasformazione digitale dell’industria, in ambito manifatturiero e settori quali l’automotive.

Per favorire la più ampia adesione a queste opportunità e permettere di integrare i contenuti nei curricula nazionali e nei sistemi educativi pubblici, Cisco Networking Academy li metterà a disposizione in più lingue europee. L’azienda, inoltre, collaborerà con i suoi partner europei per offrire moduli formativi gratuiti a tutti gli educatori, tramite piattaforme usabili, con curricula allineati e con strumenti per sviluppare nuove strategie di insegnamento.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy è un programma mondiale che propone formazione digitale tramite partnership siglate nel settore pubblico e privato, con contenuti onnicomprensivi pensati per preparare al lavoro nell’economia digitale.

Da oltre 27 anni Cisco Networking Academy continua a dare alle persone nuove opportunità sviluppando nuove competenze e preparazione per il mondo del lavoro. Opera attraverso un ecosistema senza eguali, che in Europa è composto da oltre 3.000 istituzioni partner, grazie al lavoro di più di 7.000 educatori. Dall’avvio del programma in Unione Europea, avvenuto nel 1998, oltre 3.200.000 persone in UE hanno partecipato ai corsi delle Cisco Networking Academy. Recentemente, il programma ha raggiunto l’obiettivo di formare 250.000 persone in ambito cybersecurity, come contributo all’iniziativa Cyber Skills Academy dell’Unione Europea.

Cisco: una formazione continua

Cisco offre anche corsi specialistici per aumentare le competenze dei professionisti ICT che stanno accedendo al mondo del lavoro, trasformandoli in esperti altamente qualificati. All’inizio di quest’anno Cisco ha presentato il nuovo programma AI Skills Journey, pensato per offrire al personale di clienti e partner a qualsiasi livello di esperienza – competenze chiave sulle infrastrutture IA, utilizzando le risorse formative su Cisco U.



Inoltre, Cisco ha aggiornato le sue certificazioni Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) e Internetwork Expert (CCIE) per integrare quelle competenze su IA e cybersecurity essenziali per operare con successo nel contesto aziendale odierno.

