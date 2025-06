Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “Oggi sono a Budapest per ribadire che vietare un Pride in uno Stato membro dell'Ue è inaccettabile. La libertà di manifestare è un diritto fondamentale e l'Unione europea ha il dovere di agire contro il divieto imposto da Orbàn". Lo afferma Alessandro Zan, europarlamentare e responsabile Diritti nella segreteria del Partito democratico.

"La Commissione europea -aggiunge- deve fare di più: le parole di circostanza non bastano di fronte a una deriva autoritaria che colpisce i diritti e le libertà di tutti. Se oggi si può vietare un Pride senza conseguenze, domani potrà accadere altrove. Magari in Italia, dove Giorgia Meloni sembra seguire passo passo il manuale Orbàn”.