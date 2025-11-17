

Budapest, 17 nov. (Adnkronos) - L'Ungheria respingerebbe la possibilità di incorporare la Transcarpazia, una regione dell'Ucraina occidentale, se venisse avanzata una proposta del genere. Lo ha dichiarato il primo ministro Viktor Orbán in risposta a una domanda di Matthias Döpfner, ceo del gruppo mediatico tedesco Axel Springer, nel suo programma YouTube. "Voi tedeschi avete già provato a farlo in altri territori. L'esperienza tedesca dimostra che non vale la pena lanciarsi in un'avventura del genere", ha affermato il primo ministro ungherese.

Budapest accusa da tempo Kiev di violare i diritti della minoranza ungherese in Transcarpazia, in particolare il diritto di utilizzare la propria lingua madre nella cultura e nell'istruzione. Il governo ungherese ha ripetutamente avvertito che non consentirà all'Ucraina di aderire all'Unione Europea finché queste questioni non saranno risolte.

