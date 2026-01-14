

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "L''evoluzione moderata' di Meloni - se mai c’è stata - s’è fermata a Orbán. Diceva un vecchio adagio: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. In questo caso, tra destra estrema e sabotatori dell’Europa, la compagnia è più che un indizio". Lo scrive sui social Giorgio Gori del Pd.

