Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Carlo Calenda conferma che domani sarà a Budapest per il Pride. Interpellato dall'Adnkronos sulle ultime dichiarazioni di Orban che minaccia 'conseguenze legali' per i partecipanti alla manifestazione, il leader di Azion ribatte: "Le uniche conseguenze legali le dovrebbe avere Orban per violazione dello stato di diritto e per essere un servo sciocco di Putin".