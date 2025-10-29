

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Le parole violente e indecenti pronunciate dal portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs contro l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis sono indegne e inaccettabili. Un attacco volgare profondamente antidemocratico che conferma, ancora una volta, la natura autoritaria del regime di Orban". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra.

"Chiediamo al governo italiano di condannare pubblicamente queste parole e di difendere una rappresentante del nostro Paese, e al Parlamento europeo di intervenire con forza contro questo ennesimo episodio di violenza verbale e intimidazione politica. Da Orban e dai suoi esponenti – concludono Bonelli e Fratoianni – arrivano solo messaggi di odio e disprezzo verso le Istituzioni europee e i valori democratici. L’Europa deve reagire con fermezza".

