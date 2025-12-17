Roma, 17 dic (Adnkronos) - "A me colpisce anche questa storia della cucina italiana patrimonio dell'Unesco, sembra abbiano vinto Masterchef. Nel frattempo aumentano uova, zucchine carote. Sembra abbiano vinto il Pranzo è servito". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.
Unesco: Renzi, 'Meloni sembra abbia vinto Masterchef'
17 dicembre, 2025 • 15:55
