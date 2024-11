Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Apprendiamo che la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’assessora Paola Agabiti Urbani sono state indagate per abuso d’ufficio in merito al finanziamento regionale dell’azienda vicina all’assessora, in cui lavora peraltro il figlio della Tesei, e che l’indagine sia stata archiviata dopo che il reato, come noto, è stato abrogato dal governo Meloni. Al di là del merito giudiziario, colpisce il comportamento tenuto dalla presidente Tesei che, se non più rilevante penalmente, è indubbiamente inopportuno e discutibile, mostrando una certa spregiudicatezza nell’utilizzare posizioni di privilegio”. Così in una nota Debora Serracchiani della segreteria del Partito Democratico, responsabile Giustizia.