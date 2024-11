Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Io personalmente, la mia posizione personale è nota a tutti, non sono favorevole all'aborto ma da 8 anni io ricopro un ruolo pubblico e io rispetto le leggi dello Stato e ho il dovere di farle rispettare. La 194 prevede una serie di cose, alcune disattese come il sostegno economico alle donne che non vogliono abortire. Ma le posizioni personali vanno distinte da quelle del ruolo di pubblico ufficiale". Così Stefania Proietti, candidata del centrosinistra in Umbria, a Porta a Porta su Rai1.

In Umbria, se sarà presidente, introdurrà norme specifiche per donne che non vogliono abortire? "No, noi vorremmo sostenere famiglie e il mio sogno per l'Umbria sono asili nido gratis per tutti".