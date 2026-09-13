

Budapest, 13 set. (Adnkronos) - Un super Gimbo Tamberi nella terza e ultima giornata dell'Ultimate Championship di atletica leggera a Budapest. Il campione olimpico azzurro ha dominato la finale del salto in alto. Dopo il terzo posto a Bruxelles nella finale di Diamond League, e dopo l'oro all'Europeo di Birmingham e quello ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 34enne campione marchigiano si è imposto saltando 2,37 metri, record mondiale stagionale. Secondo posto per lo statunitense JuVaughn Harrison con 2,30.

Il campione ha poi messo in scena il suo personale show e dopo aver fallito l'ultima prova a 2.41 si rialza e festeggia con salti mortali, giro di campo, e corsa verso la tribuna, scavalcando come suo solito per andare a salutare la moglie, la primogenita Camilla e i suoi tifosi.

Gimbo, sceso in pedana con la sua tradizionale 'mezza barba' ('halfshave', il suo soprannome), va poi a prendersi il trofeo nella premiazione con il tricolore sulle spalle e si prende tutti gli applausi quando viene annunciato il suo nome, poi mentre solleva il premio allo stadio risuona "Bello e impossibile" di Gianna Nannini.

L'ultima volta che Tamberi aveva saltato 2,37 risale all'11 giugno 2024 nella finale degli Europei di Roma sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La misura ottenuta a Budapest è la stessa con la quale aveva vinto l'oro (assieme a Mutaz Barshim del Qatar) l'1 agosto 2021 ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.



