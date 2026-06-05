

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - “Il sottoscritto non è interessato né a candidature al parlamento né a posti da sottosegretario, è bene dirlo. Se la nostra gente valuterà che sono in grado di guidare questa organizzazione, io mi ricandido a fare il lavoro più bello del mondo, perché è quello che mi piace e che mi va di fare”. Lo dice il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri intervenendo al primo congresso fondativo della Uil Fp, accolto da un vero e proprio tifo da stadio, tra i cori e la standing ovation dei presenti. Un buon segnale per il leader del sindacato che si avvia al congresso nazionale del 2-4 luglio a Padova. Bombardieri ne approfitta per ribadire un concetto più volte espresso, soprattutto nelle ultime settimane: “Il nostro punto di arrivo è diventare il primo sindacato in questo Paese” e “la nostra caratteristica è l’autonomia”.

“La rappresentanza e il pluralismo sindacale sono una ricchezza, non accetteremo mai il sindacato unico né due sindacati rappresentanti delle correnti politiche. Noi siamo diversi”, ribadisce.

