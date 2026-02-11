

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Da qui ai prossimi sessanta giorni saremo impegnati in 15 eventi in tutta Italia promossi dal Pd" per una "raccolta firme" sull'appello-manifesto 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'. Lo ha detto Nicola Zingaretti presentando l'iniziativa in un conferenza stampa con Elly Schlein.

"Nel 2027 saranno 70 anni dai Tratti di Roma. Noi siamo quella parte di Italia che vuole non sia un ritorno indietro verso un'Europa intergovernativa ma si vada avanti con un approccio federalista e federale rilanciando lo spirito proprio dei Trattati di Roma", aggiunge Zingaretti. "Diciamo no a un immobilismo democratico, no alla distruzione dell'Europa che ha come protagonista anche l'amministrazione americana. Aprire una nuova stagione che vada incontro agli italiani che chiedono protezione. L'Italia che si chiude è una Italia più debole. E' la dimensione europea che può garantire protezione al nostro paese. I veri patrioti siamo noi".



