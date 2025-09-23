Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Il voto della commissione affari giuridici dell’Europarlamento segna una bella pagina per la nostra Ilaria Salis, confermandole l’immunità, contro le pressioni dell’Ungheria di Orban. Vediamo che Salvini è molto indignato, lui, in effetti, vorrebbe in carcere gli antifascisti, se ne faccia una ragione”. Così la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.
Ue: Zanella (Avs), 'bel voto per Ilaria, Salvini vorrebbe antifascisti in carcere'
23 settembre, 2025 • 10:05
