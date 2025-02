Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Ha ragione Michele Serra. Per quanto incompiuto, per quanto zoppicante, il progetto europeo resta il più grande disegno di democrazia, pace e sicurezza sociale ed economica dal dopo guerra ad oggi. Mobilitarsi per chiedere che avanzi e non indietreggi è proposta da accogliere". Lo scrive sui social la senatrice del Pd Sandra Zampa.