

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Gli italiani di FI e di FdI erano tutti presenti, ne mancava uno della Lega. E, fatalità, la votazione" su Ilaria Salis al Parlamento europeo "si è decisa per un solo voto. Lui era malato? Non lo so, ne mancava uno, poi se uno è malato o si dà malato non è affar mio…". Così l’europarlamentare di FI Flavio Tosi, intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

