Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Gli italiani di FI e di FdI erano tutti presenti, ne mancava uno della Lega. E, fatalità, la votazione" su Ilaria Salis al Parlamento europeo "si è decisa per un solo voto. Lui era malato? Non lo so, ne mancava uno, poi se uno è malato o si dà malato non è affar mio…". Così l’europarlamentare di FI Flavio Tosi, intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
Ue: Tosi (FI), 'noi e Fdi tutti presenti per voto Salis, Lega ne mancava uno'
8 ottobre, 2025 • 15:23
