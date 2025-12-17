

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “I dati sull’emergenza abitativa parlano chiaro: i prezzi delle case nell’Ue sono aumentati del 60% e gli affitti del 20% in media, con evidenze che confermano la pressione in tutta Europa". Così intervenendo nella plenaria a Strasburgo sul Piano europeo per la Casa la presidente della commissione per l’emergenza abitativa, Irene Tinagli.

"Oggi, la Commissione ha presentato un piano che risponde a queste sfide con un documento che presenta un’impostazione ambiziosa, affrontando temi come il sostegno agli investimenti pubblici e privati, la riforma mirata del quadro sugli aiuti di Stato, la strategia per la costruzione di nuove abitazioni con un focus sulla sostenibilità, fino alla prima seria presa in considerazione del fenomeno della speculazione".

"Il piano prevede inoltre, per il prossimo anno, una proposta specifica sugli affitti brevi, un tema che abbiamo sollevato e approfondito insieme alle istituzioni locali. Adesso è fondamentale che questi impegni si traducano in azioni concrete. Senza un reale impegno da parte dei governi nazionali, questi sforzi rischiano di restare insufficienti”.

