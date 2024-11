Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il mio voto sulla commissione Von der Leyen? “Ho un dilemma, mi sono trovato in disaccordo con molti commissari e con le loro proposte, motivo per cui per me in questo momento è più no che sì. Sono orientato a dire no a questo tipo di commissione con molta amarezza”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’europarlamentare eletto col Pd Marco Tarquinio, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.