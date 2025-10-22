

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Serve un'Europa che non abbia paura della sua grandezza e che non dimentichi che la sua forza più grande non è la burocrazia ma la libertà". Lo ha affermato Dieter Steger, delle Minoranze linguistiche, nella sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo, annunciando il voto favorevole a quella della maggioranza e a quelle presentate da Azione, Italia viva e Più Europa.

