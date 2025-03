Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “La sinistra, sempre più accecata dall’odio per i successi del Governo Meloni e incapace di accettare il ruolo centrale che grazie a Giorgia Meloni l’Italia ha conquistato sulla scena internazionale, sta sprofondando nella disperazione, alimentando un clima di rabbia e violenza. Dopo l’inqualificabile aggressione verbale, e forse anche fisica, di Romano Prodi ad una giornalista, ‘rea’ di avergli chiesto un commento su uno dei passaggi che rivela il carattere liberticida del Manifesto di Ventotene, ora assistiamo a un altro episodio vergognoso. L’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, ospite in tv, ha dichiarato che avrebbe scagliato un oggetto contundente contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le sue comunicazioni alla Camera. Parole di una gravità inaudita, che rappresentano una vera e propria istigazione alla violenza contro il premier e contro le istituzioni democratiche". Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato.

"Aver smascherato la matrice profondamente antidemocratica e totalitaria del Manifesto di Ventotene -aggiunge- ha mandato nel caos una sinistra che oggi si mostra per ciò che è: intollerante, aggressiva e pericolosa; in una parola… comunista!”