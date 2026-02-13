Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Siamo sicuri che questa sia la strada giusta? Io penso proprio di no". Lo scrive il deputato del Pd, Roberto Speranza, sui social sulle affermazioni del cancelliere tedesco Merz secondo cui la Germania "avrà presto l'esercito più potente d'Europa".
Ue: Speranza, 'riarmo? Non è strada giusta'
13 febbraio, 2026 • 16:03
