

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Per due giorni si è discusso su come aiutare l'Ucraina dal punto di vista economico, usando gli asset russi o il debito comune. Alla fine si sta decidendo di intraprendere questa seconda strada. È giustissimo sostenere l’Ucraina. Ma è mancata completamente la discussione su come fermare il conflitto. Questa iniziativa è stata lasciata solo agli Usa di Trump. Se l'Europa non diventerà un soggetto politico vero non potrà competere in un mondo fatto da giganti". Lo ha dichiarato il deputato del Pd Roberto Speranza, ospite di Coffee Break su La7.

