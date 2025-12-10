Roma, 10 dic (Adnkronos) - Le comunicazioni alla Camera della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue previste per mercoledì 17 dicembre slittano dalle 9 alle 11.30, con una durata di quattro ore e mezzo. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. Il Question time fissato sempre per mercoledì 17 viene quinti anticipato alle 10.
Ue: slittano comunicazioni Meloni alla Camera del 17, 11,30 invece che alle 9
10 dicembre, 2025 • 14:23
