

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Condivido la saggezza coraggiosa di Michele Serra oggi su La Repubblica. E rilancio. Se la 'politica' non è in grado nemmeno di convocare una piazza sull’Europa, cioè sulla linea di confine che dovrebbe dirci, non è una sconfitta dei partiti, ma la loro, la nostra bancarotta morale". Così il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.

