

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Gli Usa ce la stanno mettendo tutta perché l'Europa prenda consapevolezza di cosa è e deve essere anche sul piano della difesa. Che non può essere solo un vago orizzonte, palla in tribuna, ma una priorità e una urgenza bruciante per tutti i paesi Ue. La Russia non sta lì, sta qui". Lo scrive sui social il senatore Pd Filippo Sensi.

