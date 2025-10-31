Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il dietrofront della Presidenza danese sul provvedimento che voleva spiare le chat è una vittoria del buonsenso, contro una misura illiberale e orwelliana, venata di populismo. Non si gioca con la libertà dei cittadini". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.
Ue: Sensi, 'bene dietrofront su controllo chat'
31 ottobre, 2025 • 14:43
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il dietrofront della Presidenza danese sul provvedimento che voleva spiare le chat è una vittoria del buonsenso, contro una misura illiberale e orwelliana, venata di populismo. Non si gioca con la libertà dei cittadini". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.