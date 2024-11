Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Con il voto sul regolamento contro la deforestazione, oggi in Parlamento europeo abbiamo assistito ad un altro colpo all'interesse collettivo delle presenti e future generazioni", così in una nota l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

"Lo scenario - continua Scuderi - è quello di un'estrema destra che, con l'aiuto dei popolari, per mere strategie politiche va contro le reali urgenze ambientali, economiche e sociali. È un atteggiamento che spaventa molto. Opporsi a queste norme, infatti, va solo nella direzione dell'asservimento alle lobby e ad un'opera di disboscamento che continua a devastare il pianeta. E le conseguenze sulla vita delle persone, come vediamo ormai ogni giorno, sono tragiche. Anche una parte di industria aveva chiesto di non opporsi a questa norma, essendo già partiti degli investimenti che andavano nella direzione giusta".

"Lo stesso processo democratico - conclude - in questo modo viene seriamente messo in discussione, dato che si trattava dell'ultimo passaggio su un regolamento che aveva già ricevuto tutti i via libera previsti e che in Consiglio era stato approvato anche dall'Italia. Così invece si torna indietro su tutto, compresi accordi già presi nell'interesse di interi territori e popolazioni. Questa è irresponsabilità", conclude.