

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Superare l'unanimità è il passo fondamentale in questo momento. Noi abbiamo presentato una mozione insieme al Movimento Cinque Stelle e l'Alleanza Verdi Sinistra che chiede esattamente questo: cioè la prospettiva di superare l'unanimità. La settimana scorsa 11 paesi, tra cui tutti i paesi fondatori dell'Unione Europea, tranne il nostro hanno firmato per chiedere di superare l'unanimità. Io credo che sia vergognoso che il nostro governo non abbia firmato". Lo ha detto Elly Schlein ad una iniziativa a Cattolica con Maurizio Landini.

E, aggiunge la segretaria del Pd, "è ancora più vergognoso avere un ministro degli Esteri che fa una dichiarazione per dire che lui avrebbe tanto voluto firmare, però il suo governo non è d'accordo...".

