

Roma, 11 gov. (Adnkronos) - "Noi non possiamo rafforzare la competitività europea senza investimenti comuni. Il bilancio europeo è troppo debole per affrontare le sfide dei nostri tempi, è un bilancio che non arriva nemmeno al 2% del Pil complessivo dell'Ue. Dobbiamo invece concentrarci sugli investimenti comuni per un grande pianto industriale e sociale europeo che accompagni la conversione ecologica e digitale". Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione dell'appello Pd 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'.

"In questo senso gli eurobond sono necessari e mi spiace sentire un atteggiamento di resa da parte del ministro Tajani e del governo italiano. Occorre insistere sugli investimenti comuni e noi rinnoviamo l'appello al governo a fare insieme a noi questa battaglia".

