Roma, 14 set. (Adnkronos) - "L'Europa deve avere un ruolo più forte a livello internazionale. Noi, nella nostra famiglia europea, faremo questo e continueremo la nostra battaglia, ma non daremo per scontati i nostri voti, non permetteremo ai popolari di rincorrere le politiche di destra dei nazionalisti". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità a Reggio Emialia.
Ue: Schlein, 'Ppe non rincorra destre nazionaliste, nostri voti non scontati'
14 settembre, 2025 • 17:14
Roma, 14 set. (Adnkronos) - "L'Europa deve avere un ruolo più forte a livello internazionale. Noi, nella nostra famiglia europea, faremo questo e continueremo la nostra battaglia, ma non daremo per scontati i nostri voti, non permetteremo ai popolari di rincorrere le politiche di destra dei nazionalisti". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità a Reggio Emialia.