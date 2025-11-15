

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Ci batteremo contro una pessima proposta sul nuovo bilancio europeo, che taglia fuori i comuni e le regioni e nazionalizza i fondi strutturali". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.

"Che non si faccia l'errore, dopo il Next generation Eu di tornare alle politiche di austerità. Ci basta la manovra di Giorgia Meloni. In Europa noi dobbiamo continuare nel solco degli investimenti comuni europei. Lo dobbiamo anche alla visione di un grande presidente del parlamento Ue, quale era David Sassoli".

